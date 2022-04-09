Роналду сможет сыграть в матче с «Эвертоном»

Опытный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» сможет помочь своей команде в предстоящем поединке АПЛ с «Эвертоном».

Как рассказал журналистам наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник, 37-летний португальский футболист вернулся в строй и сможет помочь манкунианцам в матче с «Эвертоном». Напомним, что прошлую встречу с «Лестером» Роналду пропустил из-за болезни.

В этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 24 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.