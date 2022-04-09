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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду сможет сыграть в матче с «Эвертоном»

09 Апреля 2022 • 11:57 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.85 1.77
Через 2 ч. 20 мин.

Опытный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» сможет помочь своей команде в предстоящем поединке АПЛ с «Эвертоном».

Как рассказал журналистам наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник, 37-летний португальский футболист вернулся в строй и сможет помочь манкунианцам в матче с «Эвертоном». Напомним, что прошлую встречу с «Лестером» Роналду пропустил из-за болезни.

В этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 24 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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09.04  14:30 Эвертон ... Манчестер Юнайтед 4.40 3.95 1.78
09.04  17:00 Уотфорд ... Лидс 2.70 3.65 2.55
09.04  17:00 Арсенал ... Брайтон 1.60 4.20 5.60
09.04  17:00 Саутгемптон ... Челси 4.90 4.00 1.70
09.04  19:30 Астон Вилла ... Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
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