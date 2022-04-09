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Рангник опять не убедил: «Манчестер Юнайтед» с Роналду проиграл кризисному «Эвертону»

09 Апреля 2022 • 16:26 Комментировать
Эвертон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» гостил у «Эвертона» в рамках 32-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Эвертон 1:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Гордон Энтони27'   
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусКин МайклГодфри БенМиколенко ВиталийАллан МаркесДелф Фабиан  84' (Дукуре Абдулай (  84') Гордон Энтони   75'Айуоби АлексРишарлисонКалверт-Льюин Доминик  71' (Грэй Демарай (  71')
Запасные: Бегович АсмирГомеш АндреКенни ДжонджоБрэнтуэйт ДжерредАлли ДелеХолгейт МэйсонРондон Саломон
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронЛинделоф ВикторМагуайр ГарриТеллес АлексФред Сантос  36' (Погба Поль (  36'   51') Матич Неманья  64' (Эланга Энтони (  64') Санчо ДжедонФернандеш БрунуРэшфорд Маркус  64' (Мата Хуан (  64') Роналду Криштиану
Запасные: Межбри ХаннибалХитон ТомЛингард ДжессиДжонс ФилДалот ДиогуХендерсон Дин
09 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Закончился путь «Манчестер Юнайтед» по Лиге чемпионов и теперь команда (пока что) Ральфа Рангника спокойно выступает в ритме «одна игра в неделю». Нормализация графика как раз кстати, ведь очень нужно поправлять турнирное положение – пока «МЮ» не проходит отбор даже в Лигу конференций. Но «Вест Хэм», «Арсенал» и «Тоттенхэм» совсем рядом, так что вся борьба ещё впереди.

А вот сегодняшний соперник – «Эвертон» очень далеко. «Ириски» Лэмпарада проиграл 6 из 7 последних туров АПЛ и находятся всего на одно очко выше зоны вылета. И вроде всё удачно для «МЮ» - Роналду восстановился, Фернандеш подписал новый контракт, резвые Рэшфорд и Санчо добили атакующую групп. Вроде бы, выходи и обыгрывай деморализованного соперника, но так легко ничего не получилось.

Хотя начал «МЮ» и правда с позиции силы. Окрылённый новым соглашение Бруну Фернандеш создал два хороших момента. Сначала португалец со стандарта вырезал кросс на Линделефа, тот в борьбе отбросил мяч на Рэшфорда и Маркус пробил. Метров 15 было до ворот, однако Пикфорд успел переложиться в угол, переведя мяч на угловой удар. Затем уже с игры вырезал диагональ Фернандеш, сразу выбрав Рэшфорда в качестве адресата. Маркус на сей раз пробил головой, но Пикфорд и тут справился.

Долго томил свой момент «Эвертон», зато сразу же сверкнул голевой атакой. Гордон шикарной передачей из глубины поля бросил на свободное пространство Ришарлисона. Бразилец прострелил в центр штрафной на Ивоби, но борьбу у того выиграл Матич. Зато на подборе первым оказался тот же Гордон с ходу пробивший по воротам. Мяч попал в ногу Магуайру и закатился в левый угол ворот, а Де Хеа был пойман на противоходе – 1:0.

После гола «Эвертон» приободрился и уже на равных играл с «МЮ», а в какие-то моменты даже переигрывал «дьяволов». Так второй гол мог забить Ришарлисон, тоже воспользовавшийся рикошетом от Магуайра после удара со средней дистанции. Но в этот раз Де Хеа уже успел переложиться и свою команду выручить. Далее началась довольно вязкая борьба. Тем ближе приближалась последняя треть матча, тем больше над «Эвертоном» довлела цена ошибки.

На последних минутах Гордон мог заработать пенальти, получив по ногам от Теллеса, но фол не убедил Джонатана Мосса. В ответ Поль Погба пальнул со средней дистанции, но не переиграл Пикфорда. Больше значимых событий не случилось, финальный свисток зафиксировал победу «Эвертону» над «МЮ» Ральфа Рангника.

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окончен Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед 4.20 3.80 1.85
Идет 45 минута Уотфорд 0:1 Лидс
Идет 45 минута Арсенал 0:1 Брайтон 1.68 3.65 5.60
Идет 45 минута Саутгемптон 0:4 Челси 3.85 3.60 1.95
09.04  19:30 Астон Вилла ... Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
10.04  16:00 Норвич ... Бёрнли 2.75 3.30 2.70
10.04  16:00 Лестер ... Кристал Пэлас 2.22 3.45 3.35
10.04  16:00 Брентфорд ... Вест Хэм 3.30 3.45 2.22
10.04  18:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 2.02 3.80 3.55
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