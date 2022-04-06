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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джонс рассказал об угрозах, которые получал от фанатов «МЮ»

06 Апреля 2022 • 19:31 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.77
09.04 14:30
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал, что испытывал трудности из-за оскорблений, которые получал от фанатов «красных дьяволов».
 
«Это произошло несколько раз. Действительно тяжело, когда ты сталкиваешься с подобным, когда находишься рядом с детьми. Для всего есть время и место, но только не тогда, когда вы гуляете со своей маленькой девочкой, и она спрашивает, что они говорят. Но я оставил всё позади. Я нахожусь в более позитивном настрое, чем тогда», – цитирует футболиста The Sun.
 
Напомним, что зимой Джон впервые за пару лет вышел в основе «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фил Джонс
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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