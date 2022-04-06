Джонс рассказал об угрозах, которые получал от фанатов «МЮ»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал, что испытывал трудности из-за оскорблений, которые получал от фанатов «красных дьяволов».

«Это произошло несколько раз. Действительно тяжело, когда ты сталкиваешься с подобным, когда находишься рядом с детьми. Для всего есть время и место, но только не тогда, когда вы гуляете со своей маленькой девочкой, и она спрашивает, что они говорят. Но я оставил всё позади. Я нахожусь в более позитивном настрое, чем тогда», – цитирует футболиста The Sun.

Напомним, что зимой Джон впервые за пару лет вышел в основе «Манчестер Юнайтед».