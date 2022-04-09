«МЮ» может купить Ришарлисона за 75 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье может пополнить свои ряды нападающим «Эвертона» Ришарлисоном. Как сообщает The Sun, «красные дьяволы» рассматривают бразильца в качестве одного из главных кандидатов на усиление центра нападения.

Отмечается, что сам Ришарлисон хотел бы уйти из «Эвертона». Нападающего не устраивает тот факт, что команда борется за выживание. Единственным камнем преткновения могут стать 75 миллионов евро, которые «ириски» запрашивают за своего футболиста.

Напомним, что Ришарлисон перебрался на «Гудисон Парк» летом 2018 года из «Уотфорда». С тех пор нападающий неоднократно вызывался в сборную Бразилии.