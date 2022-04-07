Руни – о зависти Роналду: «Ему завидуют все, кроме Месси»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал заявления Криштиану Роналду о том, что англичанин ему завидует.

Ранее Руни скептически высказался об игре 37-летнего португальца в «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. В ответ Роналду предположил, что Руни ему завидует.

Лучший бомбардир в истории сборной Англии не стал этого отрицать: «Я бы сказал, что, пожалуй, нет ни одного футболиста на планете, который не завидовал бы Криштиану, – приводит слова Руни издание Goal. – Карьера, которую он провёл, выигранные им трофеи, заработанные им деньги, его шесть кубиков, в конце концов! Каждый игрок, кроме Лионеля Месси, завидует Криштиану», – признался нынешний наставник «Дерби Каунти».