Как Роналду разбил телефон болельщику (видео)

После завершения матча 32-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» (0:1) нападающий «манкунианцев» Криштиану Роналду разбил телефон болельщику.
В сети появилось видео этого эмоционального эпизода.
|Эвертон
|Манчестер Юнайтед
После завершения матча 32-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» (0:1) нападающий «манкунианцев» Криштиану Роналду разбил телефон болельщику.
В сети появилось видео этого эмоционального эпизода.
|окончен
|Уотфорд
|0:3
|Лидс
|окончен
|Арсенал
|1:2
|Брайтон
|1.68 3.65 5.60
|окончен
|Саутгемптон
|0:6
|Челси
|3.85 3.60 1.95
|окончен
|Астон Вилла
|0:4
|Тоттенхэм
|3.30 3.50 2.17
|10.04 16:00
|Норвич
|...
|Бёрнли
|2.75 3.30 2.70
|10.04 16:00
|Лестер
|...
|Кристал Пэлас
|2.22 3.45 3.35
|10.04 16:00
|Брентфорд
|...
|Вест Хэм
|3.30 3.45 2.22
|10.04 18:30
|Манчестер Сити
|...
|Ливерпуль
|2.02 3.80 3.55