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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Как Роналду разбил телефон болельщику (видео)

09 Апреля 2022 • 21:45 Комментировать (1)
Эвертон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

После завершения матча 32-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» (0:1) нападающий «манкунианцев» Криштиану Роналду разбил телефон болельщику.

В сети появилось видео этого эмоционального эпизода.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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