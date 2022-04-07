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Погба решил, в каком клубе хотел бы продолжить карьеру

07 Апреля 2022 • 23:44 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.85 1.75
09.04 14:30

По данным источника, Поль Погба определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры после ухода из «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Контракт француза истекает в июне, а продление соглашения оценивается как маловероятный расклад. Как стало известно на прошлой неделе, список претендентов на Погба сократился до трёх клубов – «Пари Сен-Жермен», «Ювентус» и «Реал Мадрид».

Сам 29-летний полузащитник считает наилучшим вариант с возвращением в туринский «Ювентус», где он успешно выступал до перехода в «Манчестер Юнайтед», информирует издание Tuttosport.

Поль Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За «старую синьору» он провёл 178 матчей, в которых забил 34 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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