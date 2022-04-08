Полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, «красные дьяволы» видят в Филлипсе наиболее подходящую кандидатуру в центр поля в том числе из-за большей вероятности заполучить игрока на трансферном рынке.

Также, манкунианцы рассматривают и два альтернативных варианта – Деклана Райса из «Вест Хэма» и Джуда Беллингхэма из дортмундской «Боруссии», но опасаются потенциально высоких ценников.

При этом не факт, что 26-летний Филлипс обойдется «МЮ» дешево. Также сообщается, что «Астон Вилла» готова заплатить 60 миллионов фунтов стерлингов за Филлипса, а значит Манчестеру, для потенциального успеха в гонке за футболиста, возможно, придется предложить чуть больше.

Филлипс – воспитанник «Лидса». Портал Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро. 23-летний Райс и 18-летний Беллингхэм оцениваются в 75 млн евро.