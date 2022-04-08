Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Калвин Филлипс может перейти в «Манчестер Юнайтед»

08 Апреля 2022 • 10:34 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.85 1.75
09.04 14:30

Полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, «красные дьяволы» видят в Филлипсе наиболее подходящую кандидатуру в центр поля в том числе из-за большей вероятности заполучить игрока на трансферном рынке.

Также, манкунианцы рассматривают и два альтернативных варианта – Деклана Райса из «Вест Хэма» и Джуда Беллингхэма из дортмундской «Боруссии», но опасаются потенциально высоких ценников.

При этом не факт, что 26-летний Филлипс обойдется «МЮ» дешево. Также сообщается, что «Астон Вилла» готова заплатить 60 миллионов фунтов стерлингов за Филлипса, а значит Манчестеру, для потенциального успеха в гонке за футболиста, возможно, придется предложить чуть больше.

Филлипс – воспитанник «Лидса». Портал Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро. 23-летний Райс и 18-летний Беллингхэм оцениваются в 75 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Деклан Райс Джуд Беллингхем Кэлвин Филлипс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
12:24 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Рад успехам Ло Чельсо в «Вильярреале»
12:16 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле рассчитывает вернуться в «Тоттенхэм» летом
12:09 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Ливерпуль» может попытаться использовать проблемы «Сити» в обороне»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Симэн: «Не желаю Артете зла, но Виейра может быть хорошим выбором для «Арсенала»
11:38 · Англия. Премьер-лига
Источник: Лэмпарда могут уволить, не дожидаясь конца сезона
11:31 · Англия. Премьер-лига
Уэлбек: «Всегда буду благодарен фанатам «Арсенала»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Арсенала»: «Прошай Парти, прощай Лига чемпионов!» 1
10:55 · Англия. Премьер-лига
Боуэн: «Думаю, что удаление Крессвелла – это слишком»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Есть заблуждение, что после 30-ти ты прошёл свой пик – я чувствую себя хорошо»
10:38 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль о «Челси»: «Они так не уверены во всём, что делают»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Калвин Филлипс может перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:31 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Каждая игра жизненно важна для нас»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с Райсом»
10:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на приобретение Маунта
09:45 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «После матчей сборных мы играем очень плохо»
Все новости
Рекомендуем