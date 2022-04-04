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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фил Джонс: «Я всё ещё достаточно хорош»

04 Апреля 2022 • 19:14 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.77
09.04 14:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс, известный постоянными проблемами с травмами, продолжает верить в свои силы.

За последние три сезона англичанин лишь трижды появился на поле в рамках Премьер-лиги.

«Я чувствую себя счастливым. Мне очень повезло сыграть на двух чемпионатах мира, а также съездить на чемпионат Европы и пережить несколько фантастических моментов на «Олд Траффорд» с выдающимися игроками.

Мне всего лишь 30 лет, и я очень скучал по футболу. Надеюсь, что смогу набрать форму и вновь получать удовольствие от игры. Переживать травмы довольно трудно, но я никогда не сдамся. Чувствую, что всё ещё достаточно хорош, что ещё могу приносить пользу», – сказал Джонс в интервью The Guardian.

Контракт 30-летнего защитника с «Юнайтед» рассчитан до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фил Джонс
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
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