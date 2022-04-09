Фред получил травму на 37-й минуте матча «МЮ» против «Эвертона. Бразильца заменил Погба»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред получил травму в первом тайме игры своей команды против «Эвертона». На 37-й минуте матча вместо бразильца на поле появился француз Поль Погба.

На данный момент «Эвертон» минимально побеждает у себя дома «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Единственный гол в матче пока что забил нападающий «ирисок» Энтони Гордон.

Напомним, контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона. На приглашение француза в качестве свободного агента претендуют такие клубы, как «ПСЖ» и туринский «Ювентус», в составе которого полузащитник выступал с 2012 по 2016 год.