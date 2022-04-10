Экс-игрок «Манчестер Сити»: Сейчас «Юнайтед» выглядит тенью былых времён

Бывший игрок «Манчестер Сити» Тревор Синклейр раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».

Тревор заявил, что «красные дьяволы» выглядят лишь тенью былых времён. Экс-игрок отметил, что над «Юнайтед» издевается даже «Эвертон», а футболисты манчестерской команды выглядят безучастными. Синклейр добавил, что у команды Рангника полностью отсутствует дисциплина, а сам немецкий тренер часто теряет нити игры.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает лишь седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.