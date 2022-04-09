Четыре игрока не помогут «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном»

Сразу четыре основных футболиста «Манчестер Юнайтед» не помогут «красным дьяволам» в предстоящем матче национального чемпионата с «Эвертоном».

Ральф Рангник сказал журналистам, что в поединке с «ирисками» из-за травм не смогут сыграть защитники Рафаэль Варан и Люк Шоу, полузащитник Скотт Мактомини и опытный уругвайский нападающий Эдинсон Кавани. Напомним, что зато с «Эвертоном» сможет сыграть звёздный форвард Криштиану Роналду.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» состоится сегодня в 14.30 по московскому времени.