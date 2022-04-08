Далот: «Мы хотим быть в Лиге чемпионов, поэтому надо поднажать»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот пообщался с журналистами перед матчем АПЛ против «Эвертона».

«Мы хотим быть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому нам нужно поднажать. Нам нужно выигрывать игры, и мы должны выкладываться до конца сезона», - сказал защитник в интервью MUTV.

Что касается непосредственно игры с «Эвертоном», Далот отметил, что необходимо сохранять сосредоточенность.

«Они борются за выживание. Нам нужно быть предельно острыми, полностью сосредоточенными на том, что нам нужно делать, и ожидать, что они сделают все возможное, чтобы получить очки в этой игре», - отметил Далот.