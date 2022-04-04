Роналду замыкает ТОП-20 рейтинга претендентов на «Золотой мяч», Месси вне списка

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял последнее место в обновлённом ТОП-20 рейтинга кандидатов на «Золотой мяч», представленного порталом Goal.com.

В предыдущем обновлении рейтинга от середины марта португалец занимал 16-е место. Теперь же он опустился на 20-ю строчку.

Стоит отметить, что из свежего списка выпал аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ранее занимавший нынешнюю позицию Роналду.

В нынешнем сезоне АПЛ 37-летний Роналду забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи в 24 играх, а также отличился 6 раз в 7 матчах Лиги чемпионов.

В 19 матчах Лиги 1 34-летний Месси забил 3 гола и отдал 10 голевых передач, а в 7 поединках в Лиге чемпионов Лео 5 раз огорчил ворота соперников.

И «ПСЖ», и «МЮ» в этом розыгрыше ЛЧ вылетели на стадии 1/8 финала.

Актуальная тройка лидеров-кандидатов на «Золотой мяч» по версии Goal.com выглядит следующим образом: