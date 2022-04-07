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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» надеется обойти другие английские клубы в гонке за Филлипса

07 Апреля 2022 • 18:38 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.75
09.04 14:30
«Манчестер Юнайтед» надеется пополнить свои ряды в летнее межсезонье полузащитником «Лидса» Кэлвином Филлипсом. Сообщается, что «красные дьяволы» надеются обойти в борьбе за футболиста другие английские клубы, в числе которых называются «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».
 
Отметим, что Филлипса уже не первый год связывают с уходом из «Лидса». Ещё во время игры в Чемпионшипе англичанина просматривали множество клубов АПЛ.
 
Напомним, что прошлым летом Филлипс стал серебрянным призёром чемпионата Европы в составе сборной Англии. На данный момент «Лидс», за который заступает футболист, борется за выживание с «Эвертоном» и «Бёрнли».
 
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кэлвин Филлипс
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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