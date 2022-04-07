«МЮ» надеется обойти другие английские клубы в гонке за Филлипса

«Манчестер Юнайтед» надеется пополнить свои ряды в летнее межсезонье полузащитником «Лидса» Кэлвином Филлипсом. Сообщается, что «красные дьяволы» надеются обойти в борьбе за футболиста другие английские клубы, в числе которых называются «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

Отметим, что Филлипса уже не первый год связывают с уходом из «Лидса». Ещё во время игры в Чемпионшипе англичанина просматривали множество клубов АПЛ.

Напомним, что прошлым летом Филлипс стал серебрянным призёром чемпионата Европы в составе сборной Англии. На данный момент «Лидс», за который заступает футболист, борется за выживание с «Эвертоном» и «Бёрнли».