В Англии считают, что Роналду уйдёт в МЛС к Бекхэму

Все меньше сомнений остается в том, что в конце сезона Криштиану Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед». Вопрос в том, куда уйдет португалец - пока что особо жаждущих его услуг претендентов не слышно.

Между тем в самой Англии считают, что Роналду мог бы перебраться за океан - в американскую серию МЛС. Такую гипотезу высказал журналист Гарт Крукс из BBC Sport, который видит будущее Роналду в команде Дэвида Бекхэма - «Интер Майами». Крукс считает, что это мог бы быть прекрасный альянс.

Бекхэм в прошлом сам выступал в составе «МЮ» - недавно исполнилось 27 лет с его дебюта в клубе.