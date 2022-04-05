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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В Англии считают, что Роналду уйдёт в МЛС к Бекхэму

05 Апреля 2022 • 22:35 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.77
09.04 14:30

Все меньше сомнений остается в том, что в конце сезона Криштиану Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед». Вопрос в том, куда уйдет португалец - пока что особо жаждущих его услуг претендентов не слышно.

Между тем в самой Англии считают, что Роналду мог бы перебраться за океан - в американскую серию МЛС. Такую гипотезу высказал журналист Гарт Крукс из BBC Sport, который видит будущее Роналду в команде Дэвида Бекхэма - «Интер Майами». Крукс считает, что это мог бы быть прекрасный альянс.

Бекхэм в прошлом сам выступал в составе «МЮ» - недавно исполнилось 27 лет с его дебюта в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Интер Майами
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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