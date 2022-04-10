Полиция расследует инцидент с участием Роналду, который разбил телефон фаната

Полиция Мерсисайда расследует инцидент с участием звёздного португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который после матча с «Эвертоном» разбил телефон одного из болельщиков.

По информации Liverpool Echo, мерсисайдские полицейские проводят расследование инцидента. Стражи правопорядка просматривают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей для того, чтобы установить факт правонарушения.

Напомним, что уходя в раздевалку Роналду отмахнулся и разбил телефон одного из фанатов. Криштиану в своих социальных сетях уже извинился за этот инцидент.