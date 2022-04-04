Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата не намерен завершать карьеру по истечению срока своего контракта с английским клубом. Об этом у себя на странице в социальных сетях объявил итальянский журналист Фабрицио Романо.

На данный момент футболист сосредоточен на своих выступлениях в «Манчестер Юнайтед». Как только по окончанию сезона его контракт подойдёт к концу, он подумает и примет решение насчёт того, где ему следует продолжить карьеру.

Также сообщается, что Мата не планирует присоединяться к тренерскому штабу «Манчестер Юнайтед». Одним из вариантов для испанца является возвращение в Ла Лигу, где полузащитник ранее выступал в составе «Валенсии».