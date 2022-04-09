Пепе может покинуть «Арсенал»

Нынешним летом лондонский «Арсенал» может расстаться с нападающий команды Николя Пепе, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство английского клуба хочет выручить с продажи ивуарийца 30 миллионов евро. В эту же самую сумму футболиста оценивает и Transfermarkt.

26-летний Пепе перешёл в «Арсенал» летом 2019 года из французского «Лилля» за 79 миллионов. Действующее соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Пепе забил один гол и отдал одну результативную передачу в 15 проведённых матчах.