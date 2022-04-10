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Роналду извинился за то, что разбил телефон болельщика

10 Апреля 2022 • 08:20 Комментировать (1)
Эвертон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своих социальных сетях извинился перед болельщиком, телефон которого он разбил после матча с «Эвертоном».

Роналду написал, что порой очень сложно справиться с эмоциями в трудные моменты, но необходимо всегда быть терпеливым и подавать пример для молодёжи. Криштиану отметил, что извиняется за свою вспышку гнева. Португалец добавил, что хотел бы пригласить пострадавшего фаната на один из матчей на стадион «Олд Траффорд».

Напомним, что после матча с «Эвертоном» Роналду разбил телефон одного из болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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