Роналду разбил телефон болельщика после поражения от «Эвертона»

После матча 32-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» проиграл «Эвертону» (0:1) звезда «красных дьяволов» Криштиану Роналду разбил телефон болельщику, сообщает Sky Sports.

По информации источника, после матча игроки «МЮ» уходили в подтрибунное помещение и один из фанатов протянул руку с телефоном к Роналду. Португалец после поражения был огорчен, из-за чего отмахнулся от руки и телефон фаната с характерным ударом отскочил на землю. Сообщается, что в команде уже проводится проверка.

37-летний португалец в текущем сезоне АПЛ принял участие в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед», забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи.

«МЮ» покинул зону еврокубков, опустившись на седьмое место в турнирной таблице в чемпионате Англии. «Красные дьяволы» отстают от четвертого места, гарантирующего место в Лиге чемпионов на три очка.

В следующем туре команда Ральфа Рангника на «Олд Траффорде» сыграет против «Норвича.