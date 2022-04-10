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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерял шансы на чемпионство в АПЛ

10 Апреля 2022 • 08:06 Комментировать
Эвертон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Футболисты «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Эвертона» потеряли даже теоретические шансы на чемпионский титул в этом сезоне.

«Красные дьяволы» неожиданно уступили «ирискам» с минимальным счётом 0:1. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» достигло солидных 22 очков. Стоит отметить, что последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в национальном чемпионате в 2013 году.

Напомним, что на данный момент манчестерская команда под шефством Ральфа Рангника занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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