«Манчестер Юнайтед» потерял шансы на чемпионство в АПЛ

Футболисты «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Эвертона» потеряли даже теоретические шансы на чемпионский титул в этом сезоне.

«Красные дьяволы» неожиданно уступили «ирискам» с минимальным счётом 0:1. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» достигло солидных 22 очков. Стоит отметить, что последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в национальном чемпионате в 2013 году.

Напомним, что на данный момент манчестерская команда под шефством Ральфа Рангника занимает седьмую строчку в турнирной таблице.