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Детская благотворительная организация перестала сотрудничать с Роналду

11 Апреля 2022 • 11:53 Комментировать
Эвертон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Одна из самых известных детских благотворительных организаций Великобритании решила прекратить своё сотрудничество со звёздным португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По информации The Sun, подобное решение было принято из-за скандального инцидента после матча с «Эвертоном». Напомним, что Криштиану Роналду не сдержал эмоции и выбил телефон из рук 14-летнего болельщика с аутизмом.

Стоит отметить, что благотворительная организация Save the Children сотрудничала с Роналду с 2013 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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