Детская благотворительная организация перестала сотрудничать с Роналду

Одна из самых известных детских благотворительных организаций Великобритании решила прекратить своё сотрудничество со звёздным португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По информации The Sun, подобное решение было принято из-за скандального инцидента после матча с «Эвертоном». Напомним, что Криштиану Роналду не сдержал эмоции и выбил телефон из рук 14-летнего болельщика с аутизмом.

Стоит отметить, что благотворительная организация Save the Children сотрудничала с Роналду с 2013 года.