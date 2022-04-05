Роналду останется почти без всех бонусов за этот сезон

С финансовой точки зрения Криштиану Роналду проводит столь же неудачный сезон, как и в смысле. Дело в том, что его гонорары напрямую завязаны на спортивные результаты клуба - скромный базовый оклад должен был стать значительно, почти в два раза больше, в случае выполнения определенных спортивных условий.

А вот с этими условиями как раз возникает проблема - «Манчестер Юнайтед» рано вылетел из Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» не претендует на победу в чемпионате Англии, да и в зону ЛЧ может не попасть. В результате Криштиану получит лишь бонус лучшего бомбардира клуба - в этом плане ему вряд ли кто сможет помешать. Но и только...