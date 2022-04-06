Эрик тен Хаг рассказал в интервью о «пятилетнем плане» «Манчестер Юнайтед»

Голландский специалист Эрик Тен Хаг во время собеседования на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассказал о «пятилетнем плане» развития команды под его потенциальным руководством. Об этом сообщило ирландское издание Independent.

По словам Тен Хага, клуб в первую очередь нуждается в пересмотре методики физической подготовки футболистов. 52-летний специалист собрал исчерпывающее досье на команду, в котором он сделал вывод, что по физическим кондициям команда далека от уровня Лиги чемпионов.

При этом боссов «МЮ» смутило желание Тен Хага включить в трансферные цели несколько игроков из чемпионата Голландии и «Аякса» в частности, поскольку помнят неудачные случаи с переходами Донни ван де Бека и Мемфиса Депая.

По итогам собеседования у руководства клуба не сложилось готового и очевидного решения по специалисту. Примерно такие же впечатления оставил и другой потенциальный кандидат – Маурисио Почеттино.

Ранее Тен Хаг назвал «цель №1» для «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке ближайшим летом. И это не игрок «Аякса».

После 30 туров в АПЛ «МЮ» идет на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 51 очко.