Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эрик тен Хаг рассказал в интервью о «пятилетнем плане» «Манчестер Юнайтед»

06 Апреля 2022 • 21:45 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.77
09.04 14:30

Голландский специалист Эрик Тен Хаг во время собеседования на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассказал о «пятилетнем плане» развития команды под его потенциальным руководством. Об этом сообщило ирландское издание Independent.

По словам Тен Хага, клуб в первую очередь нуждается в пересмотре методики физической подготовки футболистов. 52-летний специалист собрал исчерпывающее досье на команду, в котором он сделал вывод, что по физическим кондициям команда далека от уровня Лиги чемпионов.

При этом боссов «МЮ» смутило желание Тен Хага включить в трансферные цели несколько игроков из чемпионата Голландии и «Аякса» в частности, поскольку помнят неудачные случаи с переходами Донни ван де Бека и Мемфиса Депая.

По итогам собеседования у руководства клуба не сложилось готового и очевидного решения по специалисту. Примерно такие же впечатления оставил и другой потенциальный кандидат – Маурисио Почеттино.

Ранее Тен Хаг назвал «цель №1» для «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке ближайшим летом. И это не игрок «Аякса».

После 30 туров в АПЛ «МЮ» идет на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 51 очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Апл Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 50 минута Бёрнли 1:2 Эвертон 2.70 3.35 2.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Апреля
21:45 · Англия. Премьер-лига
Эрик тен Хаг рассказал в интервью о «пятилетнем плане» «Манчестер Юнайтед»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Пети выступил против подписания Заха в «Арсенал» и за развитие Мартинелли
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» — «Эвертон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
20:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу за центрального защитника из Бундеслиги
20:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал трансферную «цель №1» после прихода в «Манчестер Юнайтед» летом
19:31 · Англия. Премьер-лига
Джонс рассказал об угрозах, которые получал от фанатов «МЮ»
19:00 · Англия. Премьер-лига
Стоунз поделился мыслями о значимости матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Венгер о Диасе: «Я бы поставил 10 из 10 скаутам «Ливерпуля»
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» может увести Джонстона у «Тоттенхэма»
18:38 · Англия. Премьер-лига
Агент Асенсио подтвердил интерес со стороны «Милана» и «Арсенала»
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» обозначил цели на летнее трансферное окно
17:46 · Англия. Премьер-лига
Исмаила Сарр интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу»
16:57 · Англия. Премьер-лига
Хосе Энрике призывает «Ливерпуль» купить Галлахера
16:41 · Англия. Премьер-лига
Кейн выслушает предложение «МЮ»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Ориги: «Клопп знает, как выжать максимум из игроков»
Все новости
Рекомендуем