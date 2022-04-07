«МЮ» и «Тоттенхэм» готовы сразиться за Шкриньяра

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм» в летнее межсезонье могут побороться за защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра. Контракт футболиста с «нерадзурри» рассчитан до 2023 года, а это значит, что летом у клуба будет последняя возможность выручить за словенца хоть какие-то средства.

Как сообщает Calciomercato, главными претендентами на Шкриньяра считаются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Главный тренер «шпор» Антонио Конте прекрасно знаком со словенцем по работе в «Интере» и рассматривает его в качестве одного из главных кандидатов на усиление центра обороны. Что касается «Манчестер Юнайтед», то «красные дьяволы» недовольны нынешней связкой центральных защитников Варан-Магуайр, поэтому летом клуб хочет усилить эту позицию.