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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» и «Тоттенхэм» готовы сразиться за Шкриньяра

07 Апреля 2022 • 14:53 Комментировать
Эвертон
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Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.75
09.04 14:30
«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм» в летнее межсезонье могут побороться за защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра. Контракт футболиста с «нерадзурри» рассчитан до 2023 года, а это значит, что летом у клуба будет последняя возможность выручить за словенца хоть какие-то средства.
 
Как сообщает Calciomercato, главными претендентами на Шкриньяра считаются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Главный тренер «шпор» Антонио Конте прекрасно знаком со словенцем по работе в «Интере» и рассматривает его в качестве одного из главных кандидатов на усиление центра обороны. Что касается «Манчестер Юнайтед», то «красные дьяволы» недовольны нынешней связкой центральных защитников Варан-Магуайр, поэтому летом клуб хочет усилить эту позицию.
 
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Милан Шкриньяр
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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