«Челси» так и не нашел способ вывести логотипы спонсоров с футболок

В «Челси» так и не смогли подыскать решение и закрыть логотипы спонсоров на футболках игроков. Некоторые из партнеров клуба, которым владеет российский олигарх Роман Абрамович, решили прекратить сотрудничество в знак протеста против обострения военно-политической обстановки в восточной Европе.

В частности, речь идет о телефонной компании 3 и автоконцерне Hyundai, причем если 3, в общем-то, относится к ситуации терпимо, ограничившись, по сути, лишь заявлением о разрыве отношений, то корейцы настроены категорично и требуют удалить логотип Hyundai с футболок.

И потому сложилась достаточно странная для мира рекламы ситуация, когда за место оплачено, но сам рекламодатель не хочет больше показывать рекламу, которая, в его глазах, превращается в антирекламу (особенно это касается Hyundai).

В то же время компания Nike объявила, что она не готова изготовить новые футболки для «Челси», а потому клубу надо искать самостоятельное решение. Возможно, что логотипы закрасят каким-нибудь спреем, если таковой будет найден. Но пока вопрос висит в воздухе, сообщает Daily Mail.