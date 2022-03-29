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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Броя заинтересовал «Наполи»

29 Марта 2022 • 19:10 Комментировать
Челси
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Брентфорд
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02.04 17:00
Нападающий «Челси» Армандо Броя, выступающий на правах аренды за «Саутгемптон», попал в сферу интересов итальянского «Наполи». Команда впечатлена прогрессом футболиста в этом сезоне и может пригласить его в летнее межсезонье.
 
По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, пока неизвестно, собираются ли неаполитанцы арендовать футболиста или выкупить его на постоянной основе. При этом стоит отметить, что сам Броя вряд ли согласится перейти в «Наполи», ведь на его позиции стабильно играет Виктор Осимхен.
 
В этом сезоне Броя отметился за «Саутгемптон» шестью голами в чемпионате Англии. Также на счету футболиста 3 забитых мяча и один ассист в национальных кубках.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Армандо Броя
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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