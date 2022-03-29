Броя заинтересовал «Наполи»

Нападающий «Челси» Армандо Броя, выступающий на правах аренды за «Саутгемптон», попал в сферу интересов итальянского «Наполи». Команда впечатлена прогрессом футболиста в этом сезоне и может пригласить его в летнее межсезонье.

По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, пока неизвестно, собираются ли неаполитанцы арендовать футболиста или выкупить его на постоянной основе. При этом стоит отметить, что сам Броя вряд ли согласится перейти в «Наполи», ведь на его позиции стабильно играет Виктор Осимхен.

В этом сезоне Броя отметился за «Саутгемптон» шестью голами в чемпионате Англии. Также на счету футболиста 3 забитых мяча и один ассист в национальных кубках.