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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ в этом сезоне

29 Марта 2022 • 15:59 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.32 4.90 10.50
02.04 17:00

«Челси» официально было запрещено продавать билеты на оставшиеся домашние матчи текущего сезона АПЛ.  

Клуб сообщил, что посещать трибуны «Стэмфорд Бридж» смогут только владельцы абонементов. Однако простые болельщики имеют возможность попасть на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который состоится 6 апреля. Также есть возможность приобрести билеты на полуфинальную встречу Кубка Англии, где «синие» в лондонском дерби встретятся с «Кристал Пэлас», и на выездную игру против «Саутгемптона».  

Напомним, 10 марта правительство Великобритании наложило санкции на российского владельца «Челси» Романа Абрамовича, заморозив все его активы. С тех пор клуб лишился большей части своих доходов, в том числе и прибыли от продажи билетов.

После 28 сыгранных матчей «Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков. При этом команда Томаса Тухеля имеют один матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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