Дрогба: «По началу я хотел уйти из «Челси» и вернуться в «Марсель»

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба рассказал о том, как складывалась его карьера в первые годы игры за «пенсионеров». Ивуариец заявил, что из-за критики прессы хотел вернуться в «Марсель».

«В начале моей карьеры в «Челси» были моменты, когда СМИ не особо приятно обо мне отзывались. Я не получал удовольствия от английского футбола и думал, может стоить вернуться в «Марсель». Эта идея приходила ко мне в голову, но я боец, и в конечном итоге, всё завершилось самым наилучшим образом», – заявил Дрогба.

Напомним, что Дидье Дрогба провёл в составе «Челси» 8 лет и выиграл множество трофеев, среди которых Лига чемпионов в 2012 году.