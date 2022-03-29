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Хаверц о Тухеле: «Он справляется выдающимся образом»

29 Марта 2022 • 14:22 Комментировать
Челси
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Брентфорд
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02.04 17:00
Полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц похвалил своего наставника Томаса Тухеля, который сейчас вынужден работать в условиях ограничений из-за санкций. Футболист отметил, что тренер и его персонал справляются выдающимся образом.
 
«У Тухеля сейчас больше вызовов, чем когда-либо. Многие люди в нашем клубе черпают вдохновение от его слов. Томас и его тренерский штаб на данный момент справляются выдающимся образом», – заявил Хаверц в беседе с корреспондентом Bild.
 
Уже на следующей неделе «Челси» предстоит встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, что в прошлом году «синие» обыграли «сливочных» в полуфинале с общим счётом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Кай Хаверц
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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Хаверц о Тухеле: «Он справляется выдающимся образом»
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