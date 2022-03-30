Канте проигнорировал приглашение «ПСЖ»

Полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте проигнорировал приглашение от «ПСЖ» присоединиться к команде в следующем сезоне. Как сообщает французский журналист Адриен Гренье, парижане на днях пытались связаться с игроком, но так и не получили ответа.

Напомним, что «ПСЖ» уже не первый год пытается приобрести Канте, но француз постоянно отвергал эту возможность и оставался в «Челси». Текущее соглашение француза с лондонским клубом действует до окончания сезона 2022/23.

Канте перешёл в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года. С тех пор футболист выиграл в составе «пенсионеров» Кубок Англии, чемпионский титул АПЛ, Суперкубок УЕФА, Лигу Европы, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.