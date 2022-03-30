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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канте проигнорировал приглашение «ПСЖ»

30 Марта 2022 • 19:31 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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02.04 17:00
Полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте проигнорировал приглашение от «ПСЖ» присоединиться к команде в следующем сезоне. Как сообщает французский журналист Адриен Гренье, парижане на днях пытались связаться с игроком, но так и не получили ответа.
 
Напомним, что «ПСЖ» уже не первый год пытается приобрести Канте, но француз постоянно отвергал эту возможность и оставался в «Челси». Текущее соглашение француза с лондонским клубом действует до окончания сезона 2022/23.
 
Канте перешёл в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года. С тех пор футболист выиграл в составе «пенсионеров» Кубок Англии, чемпионский титул АПЛ, Суперкубок УЕФА, Лигу Европы, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Нголо Канте
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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