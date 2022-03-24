Желающим подписать Рюдигера придётся заплатить игроку 30 млн евро

Центральный защитник Антонио Рюдигер летом может стать свободным агентом, но это вовсе не значит, что его можно будет подписать бесплатно.

Представители немца потребуют у будущих работодателей своего клиента около 30 млн евро за подписание контракта, о чём сообщает Express. Требуемая зарплата, по информации источника, составит 6 млн евро в год чистыми после выплаты налогов.

Основными претендентами на 29-летнего игрока считаются «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Интерес также приписывается «ПСЖ», «Баварии» и мадридскому «Реалу».

Антонио Рюдигер провёл 42 матча за «Челси» в нынешнем сезоне. В его активе 3 гола и 4 результативные передачи.