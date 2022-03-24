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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Желающим подписать Рюдигера придётся заплатить игроку 30 млн евро

24 Марта 2022 • 00:49 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.35 4.90 10.00
02.04 17:00

Центральный защитник Антонио Рюдигер летом может стать свободным агентом, но это вовсе не значит, что его можно будет подписать бесплатно.

Представители немца потребуют у будущих работодателей своего клиента около 30 млн евро за подписание контракта, о чём сообщает Express. Требуемая зарплата, по информации источника, составит 6 млн евро в год чистыми после выплаты налогов.

Основными претендентами на 29-летнего игрока считаются «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Интерес также приписывается «ПСЖ», «Баварии» и мадридскому «Реалу».

Антонио Рюдигер провёл 42 матча за «Челси» в нынешнем сезоне. В его активе 3 гола и 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Манчестер Юнайтед Антонио Рюдигер
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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