Тухель: «Встречи агента Рюдигера с руководством «Барселоны» волнуют нас»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал слухи вокруг будущего центрального защитника «синих» Антонио Рюдигера, чей агент на днях провёл встречу с руководством «Барселоны».

«Волнуют ли нас встречи агента Рюдигера с руководством «Барселоны»? Если это правда, то да, они нас волнуют. Тем не менее, я всё ещё уверен, что нам удастся его сохранить. Сейчас у нас связаны руки, но когда клуб получит нового владельца – мы вновь сядем с Ридигером за стол переговоров», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что ранее в услугах Рюдигера также был заинтересован мадридский «Реал». Контракт немецкого защитника с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона.