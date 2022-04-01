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Тухель: «Встречи агента Рюдигера с руководством «Барселоны» волнуют нас»

01 Апреля 2022 • 17:56 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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Через 22 ч. 20 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал слухи вокруг будущего центрального защитника «синих» Антонио Рюдигера, чей агент на днях провёл встречу с руководством «Барселоны».

 

«Волнуют ли нас встречи агента Рюдигера с руководством «Барселоны»? Если это правда, то да, они нас волнуют. Тем не менее, я всё ещё уверен, что нам удастся его сохранить. Сейчас у нас связаны руки, но когда клуб получит нового владельца – мы вновь сядем с Ридигером за стол переговоров», – сказал Тухель на пресс-конференции.
 
Напомним, что ранее в услугах Рюдигера также был заинтересован мадридский «Реал». Контракт немецкого защитника с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Антонио Рюдигер
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