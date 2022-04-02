Сарр вспомнил свой дебют за «Челси» против «Брентфорда»

Защитник «Челси» Маланг Сарр вспомнил свой полноценный дебют за лондонскую команду в дерби против «Брентфорда», которое прошло осенью. Француз заявил, что в той игре он по настоящему понял, что такое АПЛ.

«Моей отправной точкой стал именно матч против «Брентфорда». Это был мой первый опыт, и я сказал себе: «Это и есть АПЛ». Я знал, что необходимо продолжать, быть готовым к любому противостоянию, потому что таких сражений будет много», – сказал Сарр в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что сегодня «Челси» вновь сыграет с «Брентфордом» в рамках АПЛ. Матч стартует в субботу 2 апреля в 17:00 по московскому времени на «Стэмфорд Бридж».