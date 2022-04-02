Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сарр вспомнил свой дебют за «Челси» против «Брентфорда»

02 Апреля 2022 • 13:48 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.35 4.90 10.00
Через 2 ч. 38 мин.
Защитник «Челси» Маланг Сарр вспомнил свой полноценный дебют за лондонскую команду в дерби против «Брентфорда», которое прошло осенью. Француз заявил, что в той игре он по настоящему понял, что такое АПЛ.
 
«Моей отправной точкой стал именно матч против «Брентфорда». Это был мой первый опыт, и я сказал себе: «Это и есть АПЛ». Я знал, что необходимо продолжать, быть готовым к любому противостоянию, потому что таких сражений будет много», – сказал Сарр в интервью официальному сайту клуба.
 
Напомним, что сегодня «Челси» вновь сыграет с «Брентфордом» в рамках АПЛ. Матч стартует в субботу 2 апреля в 17:00 по московскому времени на «Стэмфорд Бридж».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Брентфорд Маланг Сарр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  14:30 Ливерпуль ... Уотфорд 1.16 8.40 17.00
02.04  17:00 Челси ... Брентфорд 1.33 5.20 10.00
02.04  17:00 Вулверхэмптон ... Астон Вилла 2.50 3.25 3.00
02.04  17:00 Брайтон ... Норвич 1.61 4.10 5.60
02.04  17:00 Лидс ... Саутгемптон 2.55 3.70 2.65
02.04  17:00 Бёрнли ... Манчестер Сити 12.00 6.80 1.24
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» собирается продлить контракт со Скиппом
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» — «Уотфорд»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
13:49 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вулверхэмптона» надеется, что Невеш останется в клубе
13:48 · Англия. Премьер-лига
Сарр вспомнил свой дебют за «Челси» против «Брентфорда»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель о словах Вернера про систему «Челси»: «Журналисты специально направили разговор в подобное русло»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Клопп уверен, что неудачи Салаха со сборной не отразятся на его игре за «Ливерпуль»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Салиба не согласен быть запасным в «Арсенале»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» хотел бы, чтобы Эриксен остался в команде
11:47 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Роналду может пропустить матч с «Лестером»
10:30 · Англия. Премьер-лига
Тухель не хочет разговаривать с потенциальными владельцами «Челси»
10:26 · Англия. Премьер-лига
Роналду впервые в карьере получил приз за лучший гол месяца в АПЛ
10:13 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш рассказал о футболисте, которым восхищался в детстве 1
09:57 · Англия. Премьер-лига
Стоунс сможет помочь «Манчестер Сити» в матче с «Бёрнли»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Мойес назвал сумму, за которую «Вест Хэм» отпустит Райса
Все новости
Рекомендуем