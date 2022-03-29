«Челси» не станет препятствовать уходу Аспиликуэты в «Барселону», если этого захочет сам игрок

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта получит возможность перейти в «Барселону» в качестве свободного агента.

«Барселона» намерена пригласить испанца без платы за трансфер, поскольку его контракт с «Челси» рассчитан до июня. Однако в соглашении предусмотрена опция, позволяющая лондонскому клубу автоматически продлить контракт на год. Как утверждает Marca, «Челси» не будет активировать данный пункт, если сам Аспиликуэта пожелает перейти в «Барселону».

В текущем сезоне 32-летний капитан «синих» сыграл 35 матчей во всех турнирах, отметившись 2 точными ударами и 3 результативными пасами.