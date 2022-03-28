«Брентфорд» собирается предложить Эриксену продление контракта

В «Брентфорде» довольны выступлениями Кристиана Эриксена и намерены предложить ему новое соглашение. Нынешний контракт краткосрочный - он истекает уже летом 2022 года, в «Брентфорде» Эриксен, по сути, проходит «испытательный срок».

Пока что Эриксен сыграл три матча и сделал результативную передачу, в связи с чем руководство «Брентфорда» поверило в то, что 30-летний датский футболист способен и далее представлять клуб наилучшим образом.

Ранее Эриксену, перенесшему остановку сердца во время матча чемпионата Европы, имплантировали в сердце кардиовертер-дефибриллятор, напоминает The Times.