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«Брентфорд» собирается предложить Эриксену продление контракта

28 Марта 2022 • 23:34 Комментировать
Челси
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Брентфорд
1.32 5.00 10.50
02.04 17:00

В «Брентфорде» довольны выступлениями Кристиана Эриксена и намерены предложить ему новое соглашение. Нынешний контракт краткосрочный - он истекает уже летом 2022 года, в «Брентфорде» Эриксен, по сути, проходит «испытательный срок».

Пока что Эриксен сыграл три матча и сделал результативную передачу, в связи с чем руководство «Брентфорда» поверило в то, что 30-летний датский футболист способен и далее представлять клуб наилучшим образом.

Ранее Эриксену, перенесшему остановку сердца во время матча чемпионата Европы, имплантировали в сердце кардиовертер-дефибриллятор, напоминает The Times.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Брентфорд
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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