Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»

Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта продлил контракт с английским клубом на один год. Об этом на своей пресс-конференции подтвердил главный тренер «синих» Томас Тухель.

«Да, это наконец свершилось. Это отличные новости для нас. Вероятность того, что Аспиликуэта останется в «Челси» на следующий сезон очень высока», – заявил Тухель на пресс-конференции в преддверии матча против «Брентфорда».

Напомним, что ранее Аспиликуэту активно связывали с возможным переходом на правах свободного агента в каталонскую «Барселону». Тренер «сине-гранатовых» Хави, по информации ряда испанских источников, ещё в ноябре связался с защитником для того, чтобы убедить его перебраться на «Камп Ноу».