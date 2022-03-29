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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс и Хадсон-Одои вернулись к тренировкам в «Челси»

29 Марта 2022 • 17:04 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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02.04 17:00
Футболисты «Челси» Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои возобновили полноценные тренировки в общей группе. Англичане были вынуждены пропустить последние матчи из-за различных повреждений.
 
В скором времени «Челси» предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». С возвращением в строй Джеймса и Хадсона-Одои единственным травмированным игроком в составе «пенсионеров» остаётся Бен Чилвел, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.
 
На счету Риса Джеймса в нынешнем сезоне 6 голов и 6 ассистов во всех турнирах. Что касается Хадсона-Одои, то полузащитник записал на свой актив 2 гола и 3 ассиста. 
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс Каллум Хадсон-Одои
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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