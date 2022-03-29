Джеймс и Хадсон-Одои вернулись к тренировкам в «Челси»

Футболисты «Челси» Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои возобновили полноценные тренировки в общей группе. Англичане были вынуждены пропустить последние матчи из-за различных повреждений.

В скором времени «Челси» предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». С возвращением в строй Джеймса и Хадсона-Одои единственным травмированным игроком в составе «пенсионеров» остаётся Бен Чилвел, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.

На счету Риса Джеймса в нынешнем сезоне 6 голов и 6 ассистов во всех турнирах. Что касается Хадсона-Одои, то полузащитник записал на свой актив 2 гола и 3 ассиста.