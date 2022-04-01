Тухель о будущем Лукаку: «Сейчас мы не можем продавать игроков»

Тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал слухи о будущем нападающего Ромелу Лукаку, который на днях связывали с возвращением в миланский «Интер». Наставник в лишний раз напомнил, что на данный момент клуб не может продавать и покупать игроков из-за санкций.

«На данный момент мы не можем продавать игроков. Ромелу всё ещё является важной частью команды. Он хочет играть больше. Сейчас я чувствую, что он очень мотивирован. Он победитель и останется таковым. Это очень важно для нас», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что в последних матчах лондонского «Челси» Лукаку оставался на скамейке запасных, уступив своё место в основе Каю Хаверцу.