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Тухель о будущем Лукаку: «Сейчас мы не можем продавать игроков»

01 Апреля 2022 • 18:48 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.33 4.80 10.50
Через 21 ч. 18 мин.
Тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал слухи о будущем нападающего Ромелу Лукаку, который на днях связывали с возвращением в миланский «Интер». Наставник в лишний раз напомнил, что на данный момент клуб не может продавать и покупать игроков из-за санкций.
 
«На данный момент мы не можем продавать игроков. Ромелу всё ещё является важной частью команды. Он хочет играть больше. Сейчас я чувствую, что он очень мотивирован. Он победитель и останется таковым. Это очень важно для нас», – сказал Тухель на пресс-конференции.
 
Напомним, что в последних матчах лондонского «Челси» Лукаку оставался на скамейке запасных, уступив своё место в основе Каю Хаверцу.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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