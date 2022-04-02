Тухель о словах Вернера про систему «Челси»: «Журналисты специально направили разговор в подобное русло»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал слова нападающего «синих» Тимо Вернера о том, что система сборной Германии подходит ему больше, чем тот стиль, который проповедует «Челси».

«Я даже не видел это интервью. Чуть позже мне о нём рассказал помощник. Журналисты специально направили разговор в подобное русло, а Тимо не сумел уйти от ответа. Также можно сказать, что многие клубы АПЛ играют чуть лучше, чем те сборные, против которых в последнее время играла Германия», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Вернер перешёл в «Челси» летом 2020 года из немецкого «Лейпцига» за сумму свыше 40 миллионов евро. С тех пор нападающий выиграл в составе команды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.