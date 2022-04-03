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Супруга Тьяго Силвы: Отстаньте от человека, в 37 лет он играет как в двадцать

03 Апреля 2022 • 15:21 Комментировать
Челси
1:4
Брентфорд
окончен

На бразильского защитника «Челси» Тьяго Силву было вылито немало критики после поражения от «Брентфорда», которому лондонский клуб не проигрывал с 1939-го года. На критику отреагировала супруга Тьяго Силвы, которая присутствовала на стадионе. Она напомнила о том, что ее муж только-только отыграл за сборную и вернулся из совершенно другого климата.

- Я тут, на матче, и только что услышала, как комментатор сказал, что Тьяго Силва не старается. Минутку. уважение, пожалуйста! Тьяго вчера прилетел в Лондон. Тьяго сыграл за Бразилию и очень устал. Тьяго 37 лет, но он играет так, как будто ему 20. Поэтому уважайте его, он не железный. Ему нужно отдыхать, - написала супруга Силвы, Белле.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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