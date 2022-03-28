Жоржиньо не поможет Италии в матче против Турции. Игрок возвращается в расположение «Челси»

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо не поможет команде Роберто Манчини в товарищеской встречи против Турции. Главный тренер «скуадры адзурры» на своей пресс-конференции заявил, что футболист был отправлен обратно в расположение «Челси».

Сообщается, что ранее лондонский клуб договорился с руководством сборной Италии о том, что в случае поражения Северной Македонии Жоржиньо вернётся в клуб досрочно. В свою очередь «Челси» перед международной паузой не стал задействовать игрока в матче Кубка Англии против «Мидлсбро» и предоставил ему отдых.

Напомним, что в квалификационном раунде к Чемпионату мира 2022 года Жоржиньо дважды не реализовал пенальти в матчах против Швейцарии, что стоило сборной Италии выхода на Мундиаль.