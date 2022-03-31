Хадсон-Одои может сменить сборную Англии на Гану

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои в ближайшее время может сменить футбольное гражданство и стать игроком сборной Ганы. Отметим, что на данный момент игрок числится в сборной Англии, но из-за того, что главный тренер Гарет Саутгейт не вызывает Хадсона-Одои в национальную команду, Каллум готов рассмотреть вариант со сменой футбольного гражданства.

Благодаря своим ганским корням Хадсон-Одои может рассчитывать на вызов в сборную Ганы, в составе которой футболист наверняка будет играть в основе. Тем не менее, единственной преградой является то, что Каллум уже успел отыграть за основную сборную Англии 3 официальных матча, что может помешать процедуре смены гражданства.

Недавно сборная Ганы квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре, чем ещё больше привлекла внимание 22-летнего полузащитника.