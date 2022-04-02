Тухель не хочет разговаривать с потенциальными владельцами «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что хочет сосредоточиться на футболе и не желает вести переговоры с потенциальными владельцами клуба.

«Важно понимать свои обязанности. Я не хочу быть вовлечён в процесс продажи «Челси. Каждый должен заниматься тем, на что он может повлиять», — заявил Тухель на пресс-конференции в преддверии матча с «Брентфордом».

Напомним, ранее правительство Великобритании наложило санкции на российского владельца «Челси» Романа Абрамовича, вынудив его продать клуб. Сейчас идёт поиск наиболее подходящего покупателя.

Напомним, матч «Челси» — «Брентфорд» состоится сегодня, 2 апреля, на домашнем стадионе «аристократов» «Стэмфорд Бридж». Начало — 17:00 по московскому времени.