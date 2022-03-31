Рюдигер ещё не принял окончательного решения. Игрок ждёт новостей от «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер вопреки слухам о переходе в «Барселону» ещё не определился с тем, в какой команде будет выступать в следующем сезоне. Немец всё ещё ждёт новостей от руководства «Челси», которое пока не может продлить контракт с защитником из-за наложенных санкций.

По сообщениям Фабрицио Романо, окружение игрока уверяет о том, что Рюдигер ещё не принял решение о своём будущем. Футболист надеется, что после того, как «Челси» обретёт нового владельца, «синие» смогут сделать предложение, которое удовлетворит его финансовые запросы.

Отмечается, что сам игрок счастлив в «Челси» и хотел бы продолжать работать с Томасом Тухелем, под руководством которого демонстрирует лучший футбол в карьере. Но при этом Рюдигер покинет команду, если не получит достойного предложения о продлении контракта.