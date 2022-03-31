Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рюдигер ещё не принял окончательного решения. Игрок ждёт новостей от «Челси»

31 Марта 2022 • 16:40 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.33 4.90 10.50
02.04 17:00
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер вопреки слухам о переходе в «Барселону» ещё не определился с тем, в какой команде будет выступать в следующем сезоне. Немец всё ещё ждёт новостей от руководства «Челси», которое пока не может продлить контракт с защитником из-за наложенных санкций.
 
По сообщениям Фабрицио Романо, окружение игрока уверяет о том, что Рюдигер ещё не принял решение о своём будущем. Футболист надеется, что после того, как «Челси» обретёт нового владельца, «синие» смогут сделать предложение, которое удовлетворит его финансовые запросы.
 
Отмечается, что сам игрок счастлив в «Челси» и хотел бы продолжать работать с Томасом Тухелем, под руководством которого демонстрирует лучший футбол в карьере. Но при этом Рюдигер покинет команду, если не получит достойного предложения о продлении контракта.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
16:57 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои может сменить сборную Англии на Гану
16:40 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер ещё не принял окончательного решения. Игрок ждёт новостей от «Челси»
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидирует в гонке за нападающего ПСВ
15:55 · Англия. Премьер-лига
Араухо может перейти в «Манчестер Сити»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Арсеналу» нужно купить Алиссона и Ван Дейка, чтобы бороться за титул
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет приобрести защитника «Вест Хэма» Диопа
14:54 · Англия. Премьер-лига
Форнальс: «Многие не могут адаптироваться в Англии, но мне повезло»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Алькантара о напряжённом графике в апреле: «Нас ждут важнейшие матчи каждые три дня. И это удивительно»
14:32 · Англия. Премьер-лига
Пулишич в трёх словах о «Челси»: «Успешные, культовые и, я бы сказал, чемпионы»
14:00 · Англия. Премьер-лига
Дрогба: «По началу я хотел уйти из «Челси» и вернуться в «Марсель»
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Лион» работает над контрактом для Тете
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется защитником «Лейпцига»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Леманн и Симэн назвали Нойера лучшим вратарём мира
13:40 · Англия. Премьер-лига
Агент Рюдигера провёл переговоры с руководством «Барселоны»
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на ещё одного игрока «Порту»
Все новости
Рекомендуем