Лондонский «Челси» неожиданно проиграл в матче 31-го тура Английской премьер-лиги, уступив на родном стадионе «Брентфорду» (1:4).
Стоит отметить, что «Брентфорд» одержал волевую победу, забив три мяча за десять минут.
«Челси» открыл счёт на 48-й минуте, мяч на свой счёт записал Антонио Рюдигер. На это гости за 10 минут ответили тремя голами – дублем Витали Янельта и первым голом в АПЛ Кристиана Эриксена.
Финальную точку в матче поставил Йоан Висса на 87-й минуте, сделав счёт 4:1 в пользу гостевой команды.
Лондонцы, которые до этого матча имели серию из пяти побед в АПЛ, сохранили третье место в турнирной таблице, «Брентфорд» практически обезопасил себя от вылета в Чемпионшип.
Протокол игры
|(1:0) Рюдигер Антонио48'
|50'Янельт Витали (1:1)
|54'Эриксен Кристиан (1:2)
|61'Янельт Витали (1:3)
|87'Висса Йоан (1:4)
Менди Эдуар•Аспиликуэта Сесар•Силва Тьяго•Рюдигер Антонио•Алонсо Маркос 55' (Джеймс Рис II ( 55') •Маунт Мэйсон•Лофтус-Чик Рубен•Канте Н'Голо 65' (Лукаку Ромелу ( 65') •Зиеш Хаким•Хаверц Кай•Вернер Тимо 64' (Ковачич Матео ( 64')
Райя Давид•Айер Кристоффер•Янссон Понтус•Пиннок Итан•Расмуссен Мадс•Эриксен Кристиан•Норгор Кристиан•Янельт Витали 82' (Йенсен Матиас ( 82') •Генри Рико 88' (Каньос Серхи ( 88') •Мбеумо Брайан 85' (Висса Йоан ( 85') •Тони Айвен
02 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).