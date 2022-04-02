Роковые 10 минут: «Челси» был разгромлен и прервал свою победную серию

Лондонский «Челси» неожиданно проиграл в матче 31-го тура Английской премьер-лиги, уступив на родном стадионе «Брентфорду» (1:4).

Стоит отметить, что «Брентфорд» одержал волевую победу, забив три мяча за десять минут.

«Челси» открыл счёт на 48-й минуте, мяч на свой счёт записал Антонио Рюдигер. На это гости за 10 минут ответили тремя голами – дублем Витали Янельта и первым голом в АПЛ Кристиана Эриксена.

Финальную точку в матче поставил Йоан Висса на 87-й минуте, сделав счёт 4:1 в пользу гостевой команды.

Лондонцы, которые до этого матча имели серию из пяти побед в АПЛ, сохранили третье место в турнирной таблице, «Брентфорд» практически обезопасил себя от вылета в Чемпионшип.