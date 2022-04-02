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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роковые 10 минут: «Челси» был разгромлен и прервал свою победную серию

02 Апреля 2022 • 18:57 Комментировать
Челси
1:4
Брентфорд
окончен

Лондонский «Челси» неожиданно проиграл в матче 31-го тура Английской премьер-лиги, уступив на родном стадионе «Брентфорду» (1:4).

Стоит отметить, что «Брентфорд» одержал волевую победу, забив три мяча за десять минут.

«Челси» открыл счёт на 48-й минуте, мяч на свой счёт записал Антонио Рюдигер. На это гости за 10 минут ответили тремя голами – дублем Витали Янельта и первым голом в АПЛ Кристиана Эриксена.

Финальную точку в матче поставил Йоан Висса на 87-й минуте, сделав счёт 4:1 в пользу гостевой команды.

Лондонцы, которые до этого матча имели серию из пяти побед в АПЛ, сохранили третье место в турнирной таблице, «Брентфорд» практически обезопасил себя от вылета в Чемпионшип.

Протокол игры  
Челси 1:4Брентфорд
(1:0) Рюдигер Антонио48'   
  50'Янельт Витали (1:1)
  54'Эриксен Кристиан (1:2)
  61'Янельт Витали (1:3)
  87'Висса Йоан (1:4)
Менди ЭдуарАспиликуэта СесарСилва ТьягоРюдигер АнтониоАлонсо Маркос  55' (Джеймс Рис II (  55') Маунт МэйсонЛофтус-Чик РубенКанте Н'Голо  65' (Лукаку Ромелу (  65') Зиеш ХакимХаверц КайВернер Тимо  64' (Ковачич Матео (  64')
Запасные: Сарр МалангБаркли РоссЖоржиньо IIКристенсен АндреасАррисабалага КепаНьигес Сауль
Райя ДавидАйер КристофферЯнссон ПонтусПиннок ИтанРасмуссен МадсЭриксен КристианНоргор КристианЯнельт Витали  82' (Йенсен Матиас (  82') Генри Рико  88' (Каньос Серхи (  88') Мбеумо Брайан  85' (Висса Йоан (  85') Тони Айвен
Запасные: Баптист ШендонЙоргенсен МатиасФернандес Альваро IIIФосу ТарикГоддос СаманБех Мадс
02 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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окончен Ливерпуль 2:0 Уотфорд 1.14 8.00 20.00
окончен Челси 1:4 Брентфорд 1.35 4.90 10.00
окончен Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла 3.05 3.05 2.55
окончен Брайтон 0:0 Норвич 1.47 4.15 8.00
окончен Лидс 1:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 0:2 Манчестер Сити 14.00 6.20 1.23
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
03.04  16:00 Вест Хэм ... Эвертон 1.80 3.85 4.40
03.04  18:30 Тоттенхэм ... Ньюкасл 1.56 4.40 5.80
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