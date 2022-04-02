«Брентфорд» обыграл «Челси» впервые с 1939 года

Победа «Брентфорда» в лондонском дерби над «Челси» стала первой для «пчёл» в матчах с «пенсионерами» с 1939. Напомним, что команда Томаса Франка разгромила на выезде подопечных Томаса Тухеля со счётом 4:1.

«Челси», в свою очередь, второй год подряд разгромно проигрывает у себя дома команде, которая только вышла из Чемпионшипа. В сезоне 2020/21 подопечные Тухеля 3 апреля проиграли на «Стэмфорд Бридж» «Вест Бромвичу», который разгромил «синих» со счётом 5:2.

Также это поражение стало для «Челси» четвёртым в этом сезоне АПЛ, а «Брентфорд» впервые в истории турнира забил 4 гола в одном матче.