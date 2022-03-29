«Челси» готов отпустить Вернера за 39 миллионов евро

Лондонский «Челси» не станет удерживать своего нападающего Тимо Вернера, если летом клуб получит предложение в размере 39 миллионов евро. Сам немец почти два года назад стоил лондонцам 53 миллиона.

Согласно Sport1, главный тренер «Челси» Томас Тухель дал понять руководству и самому Вернеру, что будет не против расстаться с футболистом, если клуб получит подходящую для этого сумму. Сообщается, что агент нападающего уже ведет переговоры с некоторыми клубами, в число которых входит дортмундская «Боруссия».

Напомним, что на днях Вернер заявил, что стиль Тухеля в «Челси» ему подходит меньше чем тот, который ставит Ханс-Дитер Флик в сборной Германии.