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«Челси» готов отпустить Вернера за 39 миллионов евро

29 Марта 2022 • 17:53 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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02.04 17:00
Лондонский «Челси» не станет удерживать своего нападающего Тимо Вернера, если летом клуб получит предложение в размере 39 миллионов евро. Сам немец почти два года назад стоил лондонцам 53 миллиона.
 
Согласно Sport1, главный тренер «Челси» Томас Тухель дал понять руководству и самому Вернеру, что будет не против расстаться с футболистом, если клуб получит подходящую для этого сумму. Сообщается, что агент нападающего уже ведет переговоры с некоторыми клубами, в число которых входит дортмундская «Боруссия».
 
Напомним, что на днях Вернер заявил, что стиль Тухеля в «Челси» ему подходит меньше чем тот, который ставит Ханс-Дитер Флик в сборной Германии.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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