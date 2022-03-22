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Ровно восемь лет назад «Челси» жестоко унизил «Арсенал» в 1000-м матче Арсена Венгера

22 Марта 2022 • 18:41 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.33 5.00 10.50
02.04 17:00

22 марта 2014 года состоялся один из самых памятных матчей в истории английского футбола - уж за последние десять лет точно. В этот день «Челси» под руководством Жозе Моуринью забил шесть безответных мячей в ворота лондонского «Арсенала», руководивший которым Арсен Венгер проводил свой юбилейный, 1000-й матч в качестве наставника «канониров». Юбилей получился плачевным - это было самое крупное поражение «Арсенала» от «Челси» за всю историю их взаимоотношений.

Все было решено уже к перерыву - Это'О, Шюррле, Азар и Оскар забили четыре мяча еще в первом тайме. В середине второй половины игры «Челси» взорвался еще двумя голами - сперва все тот же Оскар, а затем Мохамед Салах, поставивший точку в игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Челси
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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